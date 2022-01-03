 

Адвокаты Саакашвили заявили, что он может прибегнуть к крайним формам протеста

03.01.2022, 21:40, Новости дня
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По словам адвоката Беки Басилая, группе независимых врачей не разрешают посетить Саакашвили. Защитник также рассказал, что во время его встреч с экс-президентом не соблюдается конфиденциальность.

“Все контролируется, что является нарушением права защиты”, – подчеркнул Басилая.

Адвокат Шота Тутберидзе заявил, что действия грузинских властей могут привести к ухудшению состояния здоровья Саакашвили.

“Если эти проблемы не будут решены до 6 января и пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, на данном этапе уточнить не могу”, – сказал Тутберидзе.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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