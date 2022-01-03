 

20-тонный аппарат должен упасть с орбиты на Землю

03.01.2022, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети появилось предупреждение о вероятном падении на Землю тяжелого космического аппарата. Речь идет о разгонном блоке запущенного в РФ 27 декабря космического аппарата.

Ракета, когда вывела на высокую орбиту свою полезную нагрузку, должна была затормозить свое движение и сгореть в плотных слоях земной атмосферы. Но дело в том, что вместо трех двигателей, которые предназначалось для торможения разгонного блока, сработал только один.

В результате 20-тонный «Персей» (так называется данный блок) буквально застрял на низкой орбите. Он вращается вокруг планеты по немного вытянутому эллипсу, где высота над поверхностью меняется от 180 до 200 км. Как полагают специалисты, вскоре разгонный блок упадет-таки на Землю. Но когда это случится и в каком районе, никому не известно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Трепак: При анализе подозрений работникам КГГА возникают сомнения в беспристрастности и аполитичности правоохранителей по отношению к столичной власти

16.04 / Die Welt – благодаря продуманной политике Пекина юань способен стать новой резервной валютой

27.08 / Байдена предупредили о возможном новом теракте в Кабуле – CNN

29.09 / Почти половина украинцев считают, что Зеленский и действующий Кабмин неспособны решить экономические проблемы страны – опрос

04.11 / ЧФ приступил к контролю за действиями Mount Whitney в Черном море

28.03 / Serum Institute анонсировал запуск вакцины Novavax в сентябре

30.01 / В Украине больше тюрем, чем нужно – замминистра юстиции

05.05 / За два дня на Донбассе выявили более 2 тыс. мин – ОБСЕ

18.11 / Рубль снизился к доллару

30.12 / Российская шахматистка Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика