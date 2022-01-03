20-тонный аппарат должен упасть с орбиты на Землю

В сети появилось предупреждение о вероятном падении на Землю тяжелого космического аппарата. Речь идет о разгонном блоке запущенного в РФ 27 декабря космического аппарата.

Ракета, когда вывела на высокую орбиту свою полезную нагрузку, должна была затормозить свое движение и сгореть в плотных слоях земной атмосферы. Но дело в том, что вместо трех двигателей, которые предназначалось для торможения разгонного блока, сработал только один.

В результате 20-тонный «Персей» (так называется данный блок) буквально застрял на низкой орбите. Он вращается вокруг планеты по немного вытянутому эллипсу, где высота над поверхностью меняется от 180 до 200 км. Как полагают специалисты, вскоре разгонный блок упадет-таки на Землю. Но когда это случится и в каком районе, никому не известно.