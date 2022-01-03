Ученые рассказали о малоизвестных опасностях для человека на Марсе

Как обещают представители космических агентств разных стран, года через два или три на Марс могут отправить пилотируемую миссию. Таким образом, нога человека впервые должна ступит на Красную планету. Но учитывают ли при этом все опасности, возникающие для любого живого организма?

По словам ученых, некоторые явления на чужой планете могут оказаться настолько опасными, что мгновенно убьют космонавта, несмотря на скафандр и все предпринятые меры защиты.

Например, это можно сказать об разреженном марсианском воздухе. Самая незначительная ошибка в пилотировании приведет к аварии. А человеческий организм, как известно, не выдерживает серьезных перегрузок. Кроме того, корабль может приземлиться в опасной местности. Также на Марсе бушуют страшные пылевые бури, против которых может не устоять посадочный модуль.