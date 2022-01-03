Цены фьючерсов на газ в Европе почти достигли отметки в 1000 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов подобрались к отметке в 1000 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, февральских, контрактов на открытии сессии составила 817 долларов, что близко к расчетной цене пятницы (821,9 доллара). Далее на протяжении трех часов фьючерсы дешевели, котировки опускались до 771,2 доллара, передает РИА «Новости».

Примерно в 13.00 мск цены на газ снова начали расти. Максимум составил 987,3 доллара, а цена закрытия – 982,6 доллара. В последний день декабря котировки опустились ниже 800 долларов впервые с 10 ноября.

Стоимость газа коррекционно снижается после того, как 21 декабря она достигла исторического максимума в 2190,4 доллара.

В последний день декабря сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе дешевеют в пятницу, днем цены падали ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 10 ноября.