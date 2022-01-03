 

В Танзании 14 человек погибли при наезде автомобиля на толпу

03.01.2022, 21:30, Новости дня
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На юге Танзании 14 человек погибли и 22 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу, сообщают местные власти.

По данным полиции, авария произошла вечером 2 января в деревне Лидумбе в юго-восточной области Мтвара.

«Причиной аварии на дороге … стал водитель автомобиля марки Scania, который превысил скорость, и не сумев совладать с машиной, врезался в людей, в результате чего были зафиксированы смерти и получили увечья 22 человека», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса президента Танзании.

Позже лидер страны Самия Сулуху Хасан выразила соболезнования в связи с гибелью 14 человек.



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