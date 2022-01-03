 

В Сургуте задержали мужчину за попытку изнасиловать школьницу в лифте

03.01.2022, 21:30, Новости дня
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Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте, информирует в понедельник региональный Следственный комитет.

Выяснилось, что около 22.00 2 января в лифте в подъезде одного из домов города Сургута 27-летний мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу, но не смог этого сделать, так как девочка смогла вырваться и убежать, передает РИА «Новости».

Сообщается, что мужчина задержан по подозрению в совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о заключении напавшего под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на школьника в лифте одного из жилых домов, подозреваемый задержан.



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