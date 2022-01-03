 

Популярное с девяностых мини-платье: шикарно смотрится даже зимой в комплекте с водолазкой, теплыми чулками и не только

03.01.2022, 21:26, Разное
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В 90-е особой популярностью пользовались платьица длины мини на тонких бретелях. Как известно, мода циклична, и уже в 2022 году эффектные укороченные модели снова стали одной из самых трендовых вещей. Даже зимой вы можете носить милое платьице (конечно, с плотными колготками). В этой статье мы расскажем, как составить стильный и актуальный лук с укороченным платьицем.

Клетка + белая водолазка

Клетчатый узор по-прежнему в моде. Тартан, виши и прочие клетчатые принты вот уже который сезон не покидают список горячих трендов.

Если вы хотите создать свежий жизнерадостный лук, сочетайте платье в клетку с белой водолазкой. Выбирайте платьице ярких расцветок: желтой, красной, голубой, зеленой.

Впрочем, любительницам сдержанных образов стоит присмотреться к черно-белому клетчатому платьицу в комбинации с белой водолазкой. Платье на тонких лямках хорошо сочетается с белым трикотажем. Дополните лук лаконичными украшениями.

Рубашка, джемпер, шуба

Чтобы придать образу нотку строгости, сочетайте черное мини с офисной рубашкой. Сдержанно смотрится и сочетание с простым белым джемпером.

Чтобы лук с мини был не только стильным, но и удобным (особенно в зимнее время), дополняйте его объемной шубой.

Броские украшения, ремень и стильная сумка

Сделать аутфит интереснее помогут стильные украшения. На черной водолазке хорошо смотрится заметная золотая цепочка, кулон, подвеска.

Ремень с золотой пряжкой послужит украшением всего комплекта. Не обойтись и без маленькой сумочки интересного дизайна.

Чулки или ботфорты

Короткое платьице отлично сочетается с высокой обувью. Например, черными ботфортами. Так вы визуально вытягиваете силуэт и, что немаловажно зимой, защищаете ноги от холода.

Если вы не любите ботфорты, надевайте высокие трикотажные чулки и комбинируйте их с грубыми ботинками или даже зимними кроссовками.



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