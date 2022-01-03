 

Экономия в королевстве: сколько Кейт Миддлтон потратила в 2021 году на одежду (самым дорогим стало платье для премьеры фильма о Джеймсе Бонде)

03.01.2022, 21:26, Разное
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Ежегодно британские таблоиды подсчитывают, сколько денег потратила британская королевская семья на различные сферы своей жизни. Особого внимания заслуживают траты на гардероб женской половины семейства. В этом году герцогиня Кембриджская по праву заслужила звание самой бережливой иконы моды 2021 года. Она потратила на одежду в 2 раза меньше, чем в 2020 году.

Траты герцогини

Кэтрин Миддлтон в очередной раз продемонстрировала, какой скромной и рациональной королевой она будет в будущем. В 2021 году девушка смогла вполовину снизить стоимость своего гардероба. Общая стоимость ее новых нарядов составила 48 845 фунтов стерлингов на фоне 92 914 фунтов в 2020 году.

Герцогиня, известная своей любовью к окружающей среде, часто надевает одежду для официальных выходов повторно. Так и в прошлом году Кэтрин довольно редко выходила в свет в новом наряде, и лишь 4 раза была замечена в полностью новом образе.

Самый дорогой наряд

Самый дорогой ее образ в 2021 году был замечен в сентябре на премьере фильма “Нет времени умирать”, одной из серий бондианы. Во время этого выхода в свет Кейт надела платье от Дженни Пэкхэм за 4000 фунтов стерлингов, которое было сшито специально для нее.

На мировую премьеру герцоги Кембриджские прибыли вместе. Принц Уильям был одет в элегантный смокинг.

Один из последних образов Кэтрин был создан к празднику Рождества. Тогда герцогиня выглядело очень уютно и по-домашнему. Для участия в программе «Рождественские гимны», которая транслировалась на канале ITV в канун Рождества, герцогиня надела вязаный кардиган от Miu Miu стоимостью 1350 фунтов.

Говорят, что причина такой экономии Кейт Миддлтон кроется в кризисе, вызванном коронавирусом. В этот непростой для страны период герцогиня решила проявить бережливость, подобно настоящей королеве. Этим поступком супруга принца Уильяма определенно заслужит еще большую любовь британцев.



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