Диетолог рассказала о необходимости употребления жира

Диетолог Светлана Фус пояснила о необходимости употребления жира. Благодаря нему клетки организма нормально функционируют, а без него наступает минерально-витаминный голод.

По словам Светланы Фус, по этой причине опасно применять жиросжигающие препараты. Дело в том, что жир, поступающий в организм вместе с едой, необходим для синтеза сурфактанта, который обеспечивает дыхание. Вещество важно для дыхательной системы организма, так как расправляет альвеолы и поддерживает их в таком состоянии.

Если в рационе человека мало жиров, нарушается выработка эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин. У представителей сильного пола этот гормон синтезируется из холестерина. Главным его источником являются продукты животного происхождения.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, диетолог рекомендует употреблять жиры высокого качества, которые содержатся в качественной еде. Количество веществ необходимо определять, учитывая ряд индивидуальных факторов, например, род деятельности и физическую активность.

Источник: rg.ru