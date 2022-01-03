Мать Началовой показала любимую игрушку своей покойной дочери

Таисия Началова, мать покойной поп-исполнительницы Юлии Началовой, опубликовала в интернете фотоснимок игрушки, которая была самой любимой у её дочери. Речь идёт о плюшевом тигрёнке, его подарил звезде один из фанатов.

Поп-исполнительница и телеведущая Юлия Началова ушла из жизни в 2019 году вследствие сепсиса. Сказались последствия подагры и волчанки. Мать знаменитости не так давно перебирала различные вещи дочери и обнаружила любимого тигрёнка певицы. Началова хранила данный сувенир в своей комнате, так как он ей очень нравился. Мать артистки сочла неким символом, что в год тигра она нашла данный презент, напоминающий ей о любимой дочери. В Instagram-аккаунте Таисия Началова опубликовала фото, она снялась вместе с тигрёнком.

Мать ушедшей из жизни певицы принесла свои поздравления всем подписчикам, пожелав им всего хорошего в Новом году. Данный фотоснимок набрал много позитивных комментариев и отзывов. Многочисленные подписчики восхищены тем, что Таисия Началова выглядит так молодо. Они написали, что у неё очень красивый и нежный взгляд, такой же, как у её покойной дочери.

Источник: www.instagram.com