Мнение: Призрак совка

“Это – исключительно и только фабрика по производству оружия, выстроенная за счет уровня жизни граждан” (А.Гитлер)

Солонин в ролике цитирует Гитлера (да-да) – его речь от октября 1941 г. В ней Гитлер как бы описывает впечатления своих солдат, входивших в захваченные у СССР города и сёла, и называет эти впечатления чем-то вроде “хорошей прививки от коммунизма”. Забавно, но в 1945 произошла зеркальная ситуация – уже наши войска, входя в чистенькие германские города, получили “прививку капитализма” – и вот на них, судя по итогу, она, наоборот, подействовала разлагающе…

Вообще, опять очень интересный ролик. Солонин там дает весьма красноречивые сравнения предвоенной мощи армий – СССР, Англии, Франции и Германии (то есть уровня 1939 года). Забавно, но буквально по всем параметрам – танки, авиация, количество дивизий – сталинский СССР крыл все три “великие европейские державы” как бык овцу. Причем – всех трех вместе взятых! Разве что по флоту, конечно, ему было не тягаться (и Солонин сравнения флотов предусмотрительно не проводит).

Вот тут интересно отметить, что Сталин, похоже, подорвался на мине, которую под него подложил еще старик Маркс во время оно – когда тот говорил, что ни о какой “победе коммунизма в России” не может быть и речи, так как это слишком неразвитая и дикая страна. Маркса не послушались, Сталин и впрямь там и власть захватил, и выстроил огромного циклопа с огромной дубиной, который, по идее, вполне мог захватить Европу (см. “фабрику по производству оружия”) – но тут-то его и подвело предсказанное Марксом: оружия он напроизводил горы – воевать на нем было некому. Подвело КАЧЕСТВО населения. Те же самолеты – наклепали десятки тысяч, а летать на них было некому. Лозунги “Комсомолец! На самолет!” везде развесили – но тут ведь не только в желании дело. Вчерашним крестьянам было очень трудно осваивать все премудрости на какой-никакой, но все-таки технике.

Клепать – при зверском режиме труда и под руководством инженеров из США и Германии – еще могли, но воевать, что называется “настоящим образом” (А.Суворов) – было некому. Набрал огромную НАСТУПАТЕЛЬНУЮ армию – а она в 1941 году почти вся разбежалась или сдалась в плен. И горы техники не помогли – или все погибло на аэродромах, или попало в руки немцев, прямо в заводской смазке.

А историки еще будут спорить до хрипоты про советскую армию: не могли, потому что не хотели? Или не хотели, потому и не могли?

Вообще, это осмысление с недавних пор всячески блокируется, в том числе и через уголовное преследование – но ведь все равно факты протекают, и из тьмы предстает нечто до такой степени жуткое, что хочется зажмуриться и не смотреть. И не смотреть нельзя: что же это за монстр был – сталинский совок? Какой страшной угрозы избежал мир из-за того, что он надорвался в войне?

Размышление тем более актуальное ввиду того, что в циклопическое, еще более оттого страшное подобие того совка у нас на глазах сегодня превращается весь мир.