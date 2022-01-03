 

Мнение: Лазерное шоу в Пекине

03.01.2022, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новогоднее лазерное шоу в Пекине. Выглядит впечатляюще.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Мнение: Конкуренция

28.05 / Мнение: Пускай боятся за жизнь своих детей

14.12 / Что происходит в Британии – Личное мнение

16.11 / Мнение: Почему сторонников Трампа начали бить в США

30.12 / Мнение: “Не смотри наверх”

29.06 / Среди вакцинированных россиян разыграют десять мест в Совете Федерации

27.10 / Всего три ингредиента: диета японских монахов поможет сбросить до килограмма в день

20.05 / Залить водой траву и дождаться пены. Лучшее и бесплатное удобрение для клубники

20.10 / Мнение: Мир больше пяти

08.09 / Как я ошибался… вместе с руководством страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика