 

ГСЧС Украины предупредила о подъеме уровня воды в реках и ослаблении ледового покрова

03.01.2022, 20:56, Новости дня
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“3–4 января на реках бассейна Припяти в связи с осадками и снеготаянием будет происходить ослабление ледового покрова, его разрушение с подъемами уровней воды на 0,1–0,6 м… На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму (уровень опасности “желтый”)”, – отметили в релизе.

4 января на реке Тиса продолжится подъем уровня воды на 1,7–2,2 м над текущим уровнем. 4–6 января на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской  областях также ожидается подъем уровней воды на 0,3–1,3 м. 

“Местами возможен начальный выход воды на пойму”, – подчеркнули в ГСЧС.

В связи с оттепелью 3-4 января на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Контекст:

В начале недели Украину ждет потепление и дожди, местами с мокрым снегом.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градуса тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градуса мороза в 1908 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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