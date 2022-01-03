Корогодский: Я хожу на танцы, как молодой Папа. Отпускаю или не отпускаю грехи – зависит от грехов и моего настроения

“Мне недавно редакторы посоветовали, и мне очень понравился “Человек с земли”. Это американский фильм. Он не старый. Две тысячи какого-то года. Действие происходит в одной комнате. Никто никого не убивает, никто никого не …бет, не насилует – ничего не делает. То есть просто разговоры. Шикарное. Вы посмотрите. Шикарный фильм”, – отметил Корогодский.

По его мнению, у каждого человека есть “свой” режиссер.

“Мне очень понравился фильм 19-го года “Пляжный бездельник”. Это вау. Но это серьезный гимн наркотикам. [Актер] Мэттью Макконехи и [рэпер] Snoop Dogg в главных ролях. Очень красивое кино. Мне очень нравится режиссер… Мне кажется, что у каждого есть свой режиссер. Мой – Паоло Соррентино. Мой образ… Мне недавно пошили и подарили костюм [как у Папы римского в сериале] “Молодой папа”. Я хожу на танцы, как молодой Папа. Отпускаю или не отпускаю грехи, там – зависит от грехов и от моего настроения. Ну так”, – сказал Корогодский.

Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу. Полный текст интервью

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Контекст:

Корогодский родился в 1960 году в Киеве. Окончил Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта имени Николая Островского (специальность – “техник-электрик”) и Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность – “электрификация железнодорожного транспорта”). После окончания института остался жить в Москве, после распада СССР получил российское гражданство, от которого отказался в 2015 году. В 2019-м стал гражданином Украины. Также у Корогодского есть израильский паспорт.

С 1980-х Корогодский занимается бизнесом. Он является совладельцем киевского ТРЦ Dream Town (после ребрендинга – Dream). Бизнесмен занимает восьмое место в рейтинге “25 крупнейших рантье”, составленном журналом Forbes, его арендный доход издание оценивает в $32 млн.

В 2013 году предприниматель основал фонд “Жизнелюб”, который помогает пенсионерам.

Корогодский – автор нескольких книг, в том числе “Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика”, “У нас был секс” (в соавторстве с Наташей Влащенко), “Красная книга Гарика”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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