 

В Украине появятся природные парки “Пуща Радзивилла”, “Куяльницкий” и “Холодный Яр”

03.01.2022, 20:56, Новости дня
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Документами также предусмотрено расширение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национальных природных парков “Меотида”, “Вижницкий” и ботанического заказника общегосударственного значения “Староманзырский”.

Указом №/2022 предусмотрено создание природного парка “Холодный Яр” в Черкасской области, парку передали в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Указом №3/2022 на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создан природный парк “Куяльницкий”. В его состав вошли 10,8 тыс. га земель.

Согласно указу №4/2022 создан парк “Пуща Радзивилла” в Ровенской области, в его состав включается 24 тыс. га земель.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В Офисе президента отметили, что Кабинет Министров должен утвердить в течение шести месяцев положения о созданных парках. До 2024 года правительство должно решить вопрос передачи земель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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