 

В недрах Земли найдена материя с другой планеты

03.01.2022, 20:54, Новости дня
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Очередное открытие, касающееся происхождения нашей планеты, сделали ученые из университета штата Аризона (США). В недрах Земли они обнаружили частицы минералов, явно принадлежащих инородному космическому телу.

Таким образом, получила подтверждение одна из теорий происхождения Земли и Луны. Согласно данной версии, напомним, примерно четыре с половиной миллиарда лет назад Земля столкнулась с планетой, которую многие называют Тейя.

Сторонники данной теории полагают, что в результате огромная масса обломков, пыли и газа оказалась на орбите Земли, после чего, спустя несколько сотен миллионов лет, материя собралась в большой спутник Земли – Луну. Ранее официальная наука отрицала такую возможность, так как не были найдены следы инородной материи.



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