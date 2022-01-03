Грибы оказались полезным средством от депрессии

Исследования, проведенные американскими учеными, указывают на то, что употребление в пищу грибов помогает людям справиться с депрессией. Однако найти объяснение данному феномену представители науки пока не могут.

Дело в том, что о профилактических и лечебных свойствах грибов явно говорят собранные статистические данные. Но пока неизвестно, какие именно вещества приводят к появлению нужного эффекта.

В данном случае, ученые просто исследовали рацион питания большой группы людей. В конце концов, они установили четкую зависимость между наличием в рационе и количеством потребляемых грибов и вероятностью развития депрессии. Грибы явно помогают, но как – непонятно.