 

Грибы оказались полезным средством от депрессии

03.01.2022, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследования, проведенные американскими учеными, указывают на то, что употребление в пищу грибов помогает людям справиться с депрессией. Однако найти объяснение данному феномену представители науки пока не могут.

Дело в том, что о профилактических и лечебных свойствах грибов явно говорят собранные статистические данные. Но пока неизвестно, какие именно вещества приводят к появлению нужного эффекта.  

В данном случае, ученые просто исследовали рацион питания большой группы людей. В конце концов, они установили четкую зависимость между наличием в рационе и количеством потребляемых грибов и вероятностью развития депрессии. Грибы явно помогают, но как – непонятно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / CNBC – Байден обвинил выходящие из карантина штаты в «неандертальском мышлении»

05.03 / «Расовое запугивание» – профсоюзы учителей в США унижают родителей за призывы вернуть детей в школы

16.03 / Полиция задержала подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной сотни в Житомире

17.12 / В РФ начались проверки после обращений к Путину на пресс-конференции

14.08 / Hill – Китай отбирает у России роль «величайшей угрозы мировой безопасности»

20.03 / Общество: Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

05.12 / В Японии возмутились размещению российских «Бастионов» на Курилах

10.11 / National Interest – США отстают от России в разработке гиперзвуковых ракет

21.08 / МИД отреагировал на отказ Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты

19.09 / Машина скорой помощи перевернулась на бок из-за ДТП с маршруткой в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика