 

Умер второй из братьев-близнецов Богданофф

03.01.2022, 20:46, Новости дня
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Французский шоумен Игорь Богданофф умер спустя шесть дней после смерти брата-близнеца Гришки, сообщил агент артиста.

«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», – говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена, пишет РИА «Новости».

О причинах смерти не сообщается. В конце декабря 2021 год стало известно о смерти Гришки, известного во Франции бизнесмена. По данным газеты Monde, Гришка умер от коронавируса.

Отец братьев родом из России, они прославились во Франции, где в 1970-х годах вели научно-популярные программы.

Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев – Игорь и Григорий.

Братья вели программы «Четвертое измерение» (Quatrième Dimension), «Заключенный» (Prisonnier), «Захватчики» (Envahisseurs) и другие.



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