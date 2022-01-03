Умер второй из братьев-близнецов Богданофф

Французский шоумен Игорь Богданофф умер спустя шесть дней после смерти брата-близнеца Гришки, сообщил агент артиста.

«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», – говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена, пишет РИА «Новости».

О причинах смерти не сообщается. В конце декабря 2021 год стало известно о смерти Гришки, известного во Франции бизнесмена. По данным газеты Monde, Гришка умер от коронавируса.

Отец братьев родом из России, они прославились во Франции, где в 1970-х годах вели научно-популярные программы.

Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев – Игорь и Григорий.

Братья вели программы «Четвертое измерение» (Quatrième Dimension), «Заключенный» (Prisonnier), «Захватчики» (Envahisseurs) и другие.