 

Генпрокурор Нью-Йорка вызвала детей Трампа для дачи показаний

03.01.2022, 20:46, Новости дня
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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала Иванку и Дональда Трампа – младшего для дачи показаний в рамках расследования о возможном мошенничестве в принадлежащей экс-президенту компании Trump Organization.

Адвокаты Трампа подали в суд на прокурора штата Летицию Джеймс, считая, что она нарушает права бывшего президента, передает ТАСС.

Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа могла умышленно допускать неверную оценку собственности. Один из сыновей Трампа был допрошен по этому делу еще осенью 2020 года.

Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.

Компания экс-главы страны подозревают в искусственном завышении стоимости активов с целью получения кредитов. 



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