 

Самолет Байдена попал в снежную бурю

03.01.2022, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден проводил новогодние праздники в штате Дэлавэр, а когда возвращался в Вашингтон, то его самолет попал в сильнейшую бурю.

Согласно видеозаписи, опубликованной пресс-пулом Белого дома в Twitter, по прибытии на авиабазу Эндрюс борт главы страны застала сильная метель. 

После приземления Байдену еще около 30 минут пришлось находиться внутри самолета в ожидании, пока полоса будет в достаточной степени расчищена от снега, передает РИА «Новости».

Президент спустился с трапа слегка покачиваясь под воздействием мощных порывов ветра, а после чего сел в ожидавший его автомобиль и уехал.

Ранее сообщалось, что из-за мощного снегопада в Вашингтоне, который случился впервые за нынешнюю зиму, закрыты офисы федеральных организаций, временно не работают школы, а в Белом доме из-за бурана отменили брифинг.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Ряд ведущих сотрудников нацбеза США покинули посты после событий в Вашингтоне

11.02 / “Бенефициар схемы – Медведчук”. НАБУ и СБУ сообщили о подозрении эксперту, из-за заключения которой Украина лишилась части нефтепровода

26.10 / Российская компания подала заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

05.11 / Для выхода из конституционного кризиса Украине нужны быстрые действия – послы стран G7

03.12 / “Это скандал”. Сийярто заявил, что миссии ОБСЕ запретили общаться с венгерским меньшинством в Закарпатье

11.10 / “Очень близка к ЕС”. Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз

26.05 / В РФ началась вакцинация животных от COVID

07.11 / Трамп заявил, что выборы еще не окончены

27.03 / В Белоруссии отреагировали на отстранение от участия в Евровидении

31.07 / В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика