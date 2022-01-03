Необычный френч, матовое покрытие, 3D-дизайн: 3 абсолютно новых и совершенно неожиданных тренда в маникюре 2022-го

Стильный образ включает в себя не только прическу, макияж, одежду, но также и маникюр. Для создания актуального лука нужно быть в курсе новых трендов. Вот какой дизайн ногтей в наступившем 2022 году будет особенно востребован среди модниц.

Необычный френч

Классический вариант французского маникюра – это сочетание розового и белого цветов.

Первый является основой, вторым покрывают самые кончики, делая дугообразную форму. Иногда розовый лак заменяют на бесцветный.

По словам нейл-стилиста Мо Чин, в этом году нужно экспериментировать с разными оттенками. Например, белый цвет заменить на черный, зеленый, фиолетовый. Или вместо розовой или бесцветной основы использовать лак другого цвета. Например, желтый.

Идеи для вдохновения можно черпать у знаменитостей. Мода на такой тренд появилась благодаря американским певицам Бейонсе и Билли Айлиш. Они предпочитают необычный френч с сочетанием очень ярких, насыщенных оттенков. Смотрится это креативно.

Матовое покрытие

Долгие годы в моде было глянцевое покрытие. Оно стало особенно актуальным с появлением гель-лака. Сейчас же нейл-стилист Кайт Мош и здесь призывает экспериментировать с текстурами. Например, вместо глянцевого покрытия отдать предпочтение матовому лаку, чуть шероховатому на ощупь.

Из оттенков следует сделать упор на нюд и на пастель. Маникюр в таком дизайне выглядит роскошно и благородно.

Если пастельные оттенки кажутся лично вам скучными, то вы можете взять любые другие цвета. Если будете делать покрытие гель-лаком, тогда используйте матовый финиш для достижения нужного результата.

3D-дизайн

Мишель Гамфри – нейл-стилист с большим опытом работы. Она известна в среде зарубежного шоу-бизнеса. Мишель сотрудничает с такими знаменитостями, как Адель и Дуа Липа, поэтому она точно знает толк в новых тенденциях, моде и красоте.

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По ее словам, в этом году будет очень актуальным 3D-дизайн, или объемные ногти. Достигается такой эффект за счет использования геля, который высыхает на ногтях в виде отдельных капель.

Зачастую эти капли прозрачные. Складывается впечатление, будто на ногтях реальные капельки воды. Смотрится такой маникюр изысканно и очень необычно.

Если у вас нет специального геля для нанесения таких капель, то вы можете поступить проще: использовать блестки и стразы. Эти вещи можно без труда найти в любом магазине. Главное, чтобы они были достаточно выпуклыми.

Вы можете задекорировать стразами как все ногти, так и одну ногтевую пластину. Такой дизайн прекрасно сочетается с френчем.