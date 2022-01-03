Голубые тени, глянцевые губы: тренды макияжа 70-х вернулись спустя полвека

За последние годы мы несколько раз стали свидетелями того, как мода 70-х становилась мейнстримом: от клеша и волнистых узоров до вязаных жилетов и комбинезонов. А сейчас кажется, что и трендовый макияж того времени с триумфом возвращается.

В целом макияж семидесятых состоял из совершенно разных флюидов – брови были тонкими, губы – блестящими, а ресницы – длинными.

Персиковая и здоровая кожа была первой ключевой тенденцией десятилетия, наряду с более драматичным макияжем, таким как яркие тени для век и блеск, что отражает движения диско и глэм-рока.

Мы собрали некоторые тренды красавиц из семидесятых, которые возвращаются к нам. Стоит отметить, что некоторые из этих стилей подойдут не всем, однако в них есть что-то, что даже минималисты могут включить в свой макияжный ритуал.

Морозные глаза

Синие тени для век были трендом, который переместился из 60-х в 70-е годы.

Теперь пастельно-голубые тени для век постепенно обновляются, появляясь в палитрах от Makeup by Mario, Jeffree Star Cosmetics и других.

Яркий румянец

Здоровый цвет лица был ключевой тенденцией десятилетия, а румяные щеки пользовались невероятной популярностью.

В прошлом году мы стали свидетелями возрождения румян, поскольку все больше ценителей красоты включают их в свои повседневные образы.

Глянцевые губы

Из-за того, что в семидесятые годы преобладала яркая косметика для глаз, более популярными стали приглушенные губы. Нежный блеск снова и снова выбирался для дополнения смелого образа. И это не говоря уже о том, что он идеально подходил для эпохи дискотек благодаря своим светоотражающим свойствам.

Мы наблюдаем, как люди обращаются к блеску в качестве альтернативы помаде прямо сейчас (без сомнения, также из-за возрождения тенденций 2000 года), но ожидаем, что в ближайшие месяцы их станет еще больше.

Белый лайнер

Многие визажисты снова выбирают белый лайнер.

Нанесенная на внутреннюю линию нижнего века белая подводка для глаз помогает сделать их больше и ярче, а также создает очаровательный эффект кукольного макияжа.

Эффектные нижние ресницы

В шестидесятые и семидесятые годы популярностью пользовался акцент на нижних ресницах – области, которой часто пренебрегают.

Есть так много способов выделить их, будь то графические образы под линией ресниц или нанесение туши на нижние ресницы.

Персиковые тона

Румяна персикового оттенка в сочетании с подходящей помадой были тенденцией семидесятых годов. И нетрудно понять почему, учитывая, что он излучает такое здоровое и сияющее мерцание.