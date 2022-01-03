Рабочие из Таджикистана съели найденное в вечной мерзлоте идеально сохранившееся яйцо динозавра

В ЯМАО геологи нашли в вечной мерзлоте замерзшее яйцо мелкого динозавра, предположительно дромеозавра или велоцираптора. Яйцо идеально сохранилось и палеонтологи с биологами, привлеченные для консультации при помощи спутниковой связи, высказывали надежду на то, что при некоторых условиях можно будет добиться развития зародыша.

По мнению специалистов, в любом случае оставалась возможность полностью выделить ДНК динозавра. Комиссия из ученых срочно вылетела на место находки, чтобы со всеми предосторожностями транспортировать уникальное яйцо в Москву, однако опоздала буквально на несколько часов – по трагическому недосмотру подсобные рабочие из Таджикистана сделали из уникальной находки яичницу. Не сохранилось даже скорлупы.

Ученые были в отчаянии, однако даже административного наказания для виновников законом по такому случаю не предусмотрено. Экспресс-опрос рабочих показал, что яйцо было “не очень вкусное”.

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