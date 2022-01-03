 

Врач рассказал, как правильно пить кофе с пользой для здоровья

03.01.2022, 20:20, Разное
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Врач Хиросигэ Итакура рассказал, как правильно пить кофе, чтобы принести пользу организму. Правильное употреблении напитка также поможет снизить нагрузку на кровеносные сосуды.
По словам Хиросигэ Итакура, лучшим временем для кофе является период до или после обеда, а также употребление напитка во время прогулки. В таком случае удастся снизить кровяное давление, а добавление в кофе лимонного сока способно усилить эффект хлорогеновой кислоты. Последняя является видом полифенолов, придающих свет и горьковатый вкус напитку. Также вещество обладает противовоспалительным действием, улучшает работу печени и предотвращает развитие близорукости.

Врач отмечает, что напиток стоит употреблять в умеренном количестве, не пить кофе натощак или полностью заменять им завтрак. Это позволит снизить риск смерти от рака и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Источник: letidor.ru



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