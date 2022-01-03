Мнение: Ощущение Зайца

«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача — вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме», — заявил Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

По его словам, сейчас цель — это 80 % вакцинированных от всего взрослого населения. Глава города полагает, что этого показателя можно достигнуть в первом квартале 2022 года.

Петербургский губернатор отметил, что новые ограничения, стимулы к вакцинации и QR-коды — это «важный и очень своевременный шаг».

Самая жуткая новость в начале Нового года – конечно, введение в СанктЪ-Петербурге (удивительно идиотское название для города, всегда его набираю с отвращением) куар-кодов. Даже думаю: интересно, а если бы все ж губернатором выбрали режиссера Бортко – он бы дошел до этого маразма? Или бы как-то постеснялся, что ли? Разум подсказывает, что нет, конечно – всё подписал бы как миленький; но некая остаточная вера в человечество мешает согласиться – невозможно, человек, снявший «Собачье сердце», не стал бы! Ведь недаром его упыри сняли с выборов – разглядели, значит, что-то своими жабьими глазами!

Ну а так – да, бачили очи, шо куповалы. «Выбрали» дуболома Беглова – пожалуйста, кушайте полной ложкой. Никакого вам общепита, проклятые заразные питерцы и непривитые гости второй столицы! В ленте – уже вопли от френдов, которые попали со всего размаху в эту «новую нормальность»:

“…я с утра в “Строитель” на Наставников выбрался, мелкий ремонт в новогодние каникулы, всё такое. Ну и вот… Без кьюар-кода теперь ни обоев, ни клея. В продуктовый, впрочем, пока пускают и так. Причём это даже не какой-то там центровой ТЦ или плаза – просто местные магазинчики. И на входе по два придурка. Прикиньте рынок жлобов – это ж скока на каждый вход этих Hilfswilliger (их ещё Хиви называли, добровольные помощники вермахта, ну, кто помнит) надо поставить!”

Френду Илье, конечно, можно лишь посочувствовать – особенно в том плане, что он узнал о “нововведениях” в собственном городе, только непосредственно налетев на них, как на стеклянную дверь. У меня – москвича – радио КовидФМ (бывшее БизнесФМ), со вчерашнего дня каждые 15 минут (!) надрывается об этой «очередной победе» над гнусными антиваксерами в одном отдельно взятом Питере. Причем в таких выражениях, что заслушаешься: дескать, «администрация Санкт-Петербурга хотела ввести ограничения еще с 1 декабря», но, «прислушавшись к просьбам бизнеса» (!), она «решила сделать петербуржцам ПОДАРОК» (ей-богу, так и говорят – «подарок»!) – «не вводить ограничения до конца «новогодних праздников».

К этому новоязу еще надо привыкнуть. Каково вам – режим сегрегации граждан собирались ввести еще с 1 декабря, но придержали коней… то есть это намек, что инфантильные граждане должны быть еще благодарны, что им – чисто по доброте душевной – дали погулять без привязи лишний месяцок? А благодарность как выразить – до земли поклониться? Или донат в Смольный отправить, на имя Беглова?



Проверка куара (фото из ФБ френда)

И что за формулировка про «подарок»?? Получается, что куар-коды предполагается ввести… в виде наказания, что ли? Питерцы чем-то провинились, и их надо наказать? Типа как приняли закон – с 1 декабря всех жителей Питера (а также туристов) предлагается пороть по субботам, во дворах по месту жительства, розги, соль и тазы приносить с собой. Люди, типа, вздыхают, грустнеют – но что делать, надо, раз провинились. А потом – хоп! – им делают «подарок», то есть – отсрочку: так и быть, пороть начнем только со 2 января, Новый год отгуляйте пока с непоротыми задницами. Добёр уж очень ваш гладоначальник, цените, канальи!

«Подарок».

И я даже догадываюсь, что «не так страшен черт, как его малюют». Вон, известная блогерша Корпускула, умнейшая женщина, и тоже из Питера, пишет, что у нее пока еще ни в одном месте ни разу куар-код не спрашивали (хотя у нее как раз есть). Но мне все равно очень жалко питерцев. Пусть даже «по факту» их будут пускать везде, как и пускали. Но все равно – это будет то, что я не выношу: как я это для себя называю – Ощущение Зайца. Я из-за этого все время покупаю себе проездной на три месяца, хотя билеты в московском транспорте никогда практически не проверяют. Но неприятно ехать, чувствуя себя на птичьих правах – в любой момент ведь какая-нибудь сволочь подойдет и потребует «билетик»!

Или в метро теперь это «ощущение зайца» постоянно есть: я ведь в нем, естественно, без маски – и хотя маски опять-таки никто не проверяет, а все равно – чувствуешь себя с «босым лицом» как подпольщик в оккупированном городе. В СВОЕМ, прошу заметить, городе! Удивительно мерзкое чувство. Еще слава аллаху, что у нас в России пока что никому еще не пришло в голову требовать ношения масок на открытом воздухе (как во многих странах Европы) – а то ведь даже выходя просто на улицу уже бы чувствовал себя подпольщиком!

Хотя, может, оно было бы и лучше, по большому счету – ближе к истинной реальности. Мы ведь живем в стране, управляемой по оккупационному принципу – я об этом сам написал в своей книге.