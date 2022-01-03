Мнение: Статья в Coagent Social Scienes

В журнале Coagent Social Scienes https://www.tandfonline.com/journals/oass20 вышла достаточно объемная статья "Войны на энергетических рынках как фактор военно-политической эскалации в регионе Восточного Средиземноморья: взгляд России", к которой довелось приложить руку. За моим авторством в ней идет часть посвященная венно-политической ситуации в Ливии после начала турецкой интервенции, что в свою очередь привело к серьезным изменениям обстановки как в самой Ливии, так и в регионе в целом. Статья написана совместно с доцентом Г.Саймонсом (Университет Уппсала), профессором А.Манойло (МГУ), а также одним из читателей данного блога К.Стригуновым, работающим в РАН.

Для тех, кто регулярно читает блог и материалы по Ливии и Северной Африке, там вряд ли будет что-то принципиально новое по военно-политической обстановке, скорее общее суммирование ситуации на весну 2021-го года. Вместе с тем. статья дает более широкой экономический и энергетический контекст происходящего вокруг нефтяных полей Киренаики и западной Ливии, который является куда как более значимым, нежели мелкопоместная борьба Хафтара с бандами из Триполи и Мисураты. Разумеется. те кто следит за Ливией давно понимает, что речь в ливийском вопросе никогда не шла о свободе и демократии, которыми прикрывали уничтожение этой несчастной страны.

Это моя первая публикация в рамках системы Scopus https://elsevierscience.ru/products/scopus/, причем так получилось, что публикация сразу в англоязычном, а не отечественном журнале, хотя в целом, не то, чтобы я к этому сильно стремился, так как планов уделять все время научно-публицистической деятельности все равно нет. Во всяком случае пока. Стоит также отметить давнюю беду подобных научных журналов – статья была сдана еще в марте 2021 года, но в печать отправлена только в ноябре. Но, возможно, с научной точки зрения такие сроки оправданы, наверное.

Кстати, моя первая статья в зарубежном издании вышла 10 лет назад и была посвящена Ливии, а точнее убийству Муаммара Каддафи.

Полностью на английском статья доступна вот здесь https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2021.2005878

Скачать в pdf можно вот здесь https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/23311886.2021.2005878?needAccess=true

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