Мнение: Почему пенсии сложно повысить, досрочные пенсионеры и возраст чиновников высшего звена

1. На дворе 2022 год, а эксперты до сих пор периодически вынуждены разъяснять народу, что пенсионная система у нас солидарная, что пенсии нынешним пенсионерам платятся с отчислений нынешних работников, а это значит, что хороших способов резко повысить пенсии, не повысив зарплаты, нет:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/pens/

Бывший замминистр здравоохранения и социального развития России, профессор Финансового университета Александр Сафонов назвал причину низких пенсий в стране. <…>

Как объяснил Сафонов, у государства нет денег на повышение пенсий, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в Пенсионный фонд (ПФР) не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам. Он отметил, что в стране около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию. Чтобы обеспечить им 40 процентов от утраченного заработка, как минимум два работника должны вносить не меньше 20 процентов от своей заработной платы. «Если у нас медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, то 40 процентов от этой суммы — это около 14 тысяч», — пояснил профессор.

В свою очередь доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов выразил мнение, что для повышения зарплат необходимо увеличивать и объем отчислений с работодателей в бюджет Пенсионного фонда. «Для этого нужно повышать тарифы страховых взносов, потому что деньги из воздуха не берутся», — сказал он.

Можно, конечно, перечислять в Пенсионный фонд больше денег, обескровив тем самым другие статьи государственного бюджета. Идея плохая, так как бюджет в России и так социальный — большая часть доходов государства как раз и идёт на выплаты простым гражданам. Вот тут я рассказывал об этом подробнее:

https://olegmakarenko.ru/1553369.html

Чтобы существенно повысить пенсии со стороны государства, придётся отказаться от армии, например, или от полиции. Менее радикальные меры на размер пенсии особо не повлияют.

Чтобы существенно повысить пенсии со стороны общества, надо добиться повышения пенсионных налогов. Проще говоря, надо больше зарабатывать — будут большие зарплаты, будут и большие пенсии. Некоторые эксперты говорят, что россияне с маленькой зарплатой обворовывают пенсионеров. Суждение грубое, но технически верное.

Наконец, чтобы существенно повысить пенсию лично себе, нужно копить на пенсию самостоятельно. Наше государство, как и любое другое, не рассматривает пенсии как механизм справедливого вознаграждения за труды. Государственная пенсия — это страховка для тех, кто не смог «скопить на старость гроша» самостоятельно. Государство вполне сознательно режет пенсии тех, кто много работал, чтобы кормить за их счёт тех, кто пенсионных налогов не платил.

2. Пенсионная реформа продолжается:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/pension/

Россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предпенсионеры, оставшиеся без работы, могут выйти на пенсию на два года раньше.

При этом есть обязательные условия для раннего ухода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

3. Чиновники в России уже сейчас выходят на пенсию позже, чем прочие граждане. Повышение пенсионного возраста для них началось раньше, в 2017 году, и его также предполагается довести до 65 лет:

https://rg.ru/2016/04/24/pensionnyj-vozrast-dlia-chinovnikov-nachnet-povyshatsia-s-2017-goda.html

На Руксперте вышла статья со списком российских чиновников высшего уровня — министров, глав регионов и мэров городов-миллионников. Вопреки мифам о «геронтократии» в России, пенсионного возраста достигли всего лишь примерно десять человек из списка:

https://ruxpert.ru/Партийный_и_возрастной_разрез_российских_чиновников_высшего_звена_на_1_января_2022_года