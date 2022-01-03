В Украине около 200 тыс. га сменили владельцев с момента запуска рынка земли

Согласно инфографике, опубликованной ведомством, с момента запуска рынка земли 198 480 га сменили владельцев.

По площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область (28,3 тыс. га), за ней следуют Кировоградская (19 тыс. га), Днепропетровская (17,5 тыс. га), Херсонская (16 тыс. га) и Полтавская области (15,3 тыс. га).

Инфографика: minagro.gov.ua

В сентябре прошлого года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко призвал украинцев не спешить с продажей земельных участков и прогнозировал, что их стоимость будет расти на 7–10% в год.

За первые 100 дней функционирования в Украине рынка земли ее средняя стоимость в ходе продаж составляла почти 44 тыс. грн за 1 га, сообщал Лещенко 12 октября.

Контекст:

1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли. За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, говорил Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

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