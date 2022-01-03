Сердючка – на сцене в Дубае, Мадонна – дома в балаклаве, Monatik – в США. Как украинские и зарубежные знаменитости встретили Новый год. Фото

Американская певица Мадонна Новый год встречала в кругу семьи в сером блестящем наряде, дополнив образ балаклавой от украинского дизайнера Руслана Багинского.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Овдовевший летом 2020 года американский актер Джон Траволта 1 января опубликовал в Facebook праздничное фото, на котором был запечатлен с дочерью Эллой Блю и сыном Бенджамином.

https://www.facebook.com/johntravolta/posts/482797349871789

55-летняя американская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек Новый год встречала в купальнике на отдыхе.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Украинский артиста Андрей Данилко в новогоднюю ночь выступал в образе певицы Верки Сердючки в одном из отелей Дубая. СМИ писали, что гонорар артиста за это выступление составил около 4,3 млн грн.

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Публикация от BIG ART FESTIVAL (@bigartfestival)

Украинская ведущая Маша Ефросинина праздновала встречу Нового года в кругу близких и друзей.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Украинская певица Ирина Билык встречала Новый год дома, пригласив к себе коллег по шоу-бизнесу – певица Ассию Ахат, супругов Павла и Марину Зибровых, певца Александра Пономарева и других знаменитостей.

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Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Украинский певец Monatik встретил Новый год в США вместе с семьей и командой, куда отправился на гастроли.

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Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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