Сердючка – на сцене в Дубае, Мадонна – дома в балаклаве, Monatik – в США. Как украинские и зарубежные знаменитости встретили Новый год. Фото
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Американская певица Мадонна Новый год встречала в кругу семьи в сером блестящем наряде, дополнив образ балаклавой от украинского дизайнера Руслана Багинского.
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Овдовевший летом 2020 года американский актер Джон Траволта 1 января опубликовал в Facebook праздничное фото, на котором был запечатлен с дочерью Эллой Блю и сыном Бенджамином.
https://www.facebook.com/johntravolta/posts/482797349871789
55-летняя американская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек Новый год встречала в купальнике на отдыхе.
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Украинский артиста Андрей Данилко в новогоднюю ночь выступал в образе певицы Верки Сердючки в одном из отелей Дубая. СМИ писали, что гонорар артиста за это выступление составил около 4,3 млн грн.
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Украинская ведущая Маша Ефросинина праздновала встречу Нового года в кругу близких и друзей.
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Украинская певица Ирина Билык встречала Новый год дома, пригласив к себе коллег по шоу-бизнесу – певица Ассию Ахат, супругов Павла и Марину Зибровых, певца Александра Пономарева и других знаменитостей.
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Украинский певец Monatik встретил Новый год в США вместе с семьей и командой, куда отправился на гастроли.
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