Системы Smart TV получат множество новых облачных решений

Южнокорейская компания Samsung собирается представить новую систему Gaming Hub для своих фирменных телевизоров. Как поясняют эксперты, речь идет о множестве новых облачных решений для смарт-телевизора. По этому поводу Samsung даже выпустил специальный пресс-релиз.

Прежде всего, сервис должен решить одну из насущных проблем, с которыми постоянно сталкиваются пользователи. Нужно упростить процесс поиска и доставки контента. Это касается, в первую очередь, видеоигр, говорят разработчики.

Однако в новой системе пока будут учитываться только самые свежие продукты, то есть, те, которые будут выпущены в 2022 году. Сам сервис представители Samsung обещают представить и запустить чуть позже. Но это точно произойдет в ближайшие месяцы, говорят специалисты.