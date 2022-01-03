 

Системы Smart TV получат множество новых облачных решений

03.01.2022, 20:10, Новости дня
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Южнокорейская компания Samsung собирается представить новую систему Gaming Hub для своих фирменных телевизоров. Как поясняют эксперты, речь идет о множестве новых облачных решений для смарт-телевизора. По этому поводу Samsung даже выпустил специальный пресс-релиз.

Прежде всего, сервис должен решить одну из насущных проблем, с которыми постоянно сталкиваются пользователи. Нужно упростить процесс поиска и доставки контента. Это касается, в первую очередь, видеоигр, говорят разработчики.

Однако в новой системе пока будут учитываться только самые свежие продукты, то есть, те, которые будут выпущены в 2022 году. Сам сервис представители Samsung обещают представить и запустить чуть позже. Но это точно произойдет в ближайшие месяцы, говорят специалисты.



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