Ученые смогли сбить с курса перелетных птиц

Британские ученые из Бангорского университета провели уникальный эксперимент, в результате которого было подтверждено, что вся система навигации перелетных птиц основана на умении читать магнитное поле Земли.

В принципе, представители науки давно утверждали, что птицы, способные безошибочно прокладывать свои маршруты на много тысяч километров, просто получили от матушки природы в дар естественный компас.

Как только ученые для подопытной группы использовали специальные магниты, изменившие поле вокруг вестибулярного аппарата птиц, они заблудились в пространстве. Таким образом, окончательно раскрыт секрет способности перелетных птиц летать между Европой и Африкой, ежегодно возвращаясь в те же самые места.