 

Ученые смогли сбить с курса перелетных птиц

03.01.2022, 20:10, Новости дня
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Британские ученые из Бангорского университета провели уникальный эксперимент, в результате которого было подтверждено, что вся система навигации перелетных птиц основана на умении читать магнитное поле Земли.

В принципе, представители науки давно утверждали, что птицы, способные безошибочно прокладывать свои маршруты на много тысяч километров, просто получили от матушки природы в дар естественный компас.

Как только ученые для подопытной группы использовали специальные магниты, изменившие поле вокруг вестибулярного аппарата птиц, они заблудились в пространстве. Таким образом, окончательно раскрыт секрет способности перелетных птиц летать между Европой и Африкой, ежегодно возвращаясь в те же самые места.



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