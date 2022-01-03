 

В Нью-Йорке приостановили работу четырех маршрутов метро

03.01.2022, 20:01, Новости дня
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Метро Нью-Йорка приостановило не неопределенный срок работу четырех маршрутов метро из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса.

«Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.

Также дополнительно сообщалось о приостановке работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В пресс-службе добавили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.

Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

Ранее сообщалось, что пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.



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