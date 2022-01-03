Жерар Депардье воспользуется программой по возврату россиян-эмигрантов на Родину

Жерар Депардье планирует вернуться в Россию в рамках государственной программы по содействию переселению соотечественников. Актёр, проживающий в Брюсселе, сообщил о принятом решении на своей странице в «Одноклассниках».

«Жестокая судьба разбросала россиян по различным уголкам мира. А ведь многие из нас мечтают бросить Лондон, Дубай или Брюссель, вернуться на Родину и каждый день любоваться родными берёзками в Грозном», — написал Депардье.

Актёр также рассказал о сложном материальном положении бельгийских пенсионеров.

«В России у пожилых людей много льгот: бесплатный проезд в транспорте, лечение в санатории, выплаты перед выборами… В Бельгии ничего подобного нет. Здесь пенсии даже для оплаты отопления не хватает, а политики думают только о личном обогащении», — пожаловался он.

Как народный артист Мордовии и Чечни Депардье рассчитывает на пенсию, позволяющую «достойно жить».

По программе добровольного переселения правительство РФ планирует привлечь 500 тысяч человек до 2030 года. Переселенцам будут предоставлены государственные гарантии за счет средств федерального бюджета.

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