Мнение: Разобрали на органы – полезная смерть!

Причем органы – первоклассные! Молодые, здоровые, просто супер. Такие чрезвычайно ценятся на рынке. Кто ж их поставляет для дорогих стариков? А вот они – ВАКЦИНЫ. Настоящее безотходное производство!

В общем, новогодняя история от Глеба Кузнецова (я его уже не раз цитировал в своем блоге). Но эта – вообще чистый Стивен Кинг, причем такой… мирового масштаба.

“Наткнулся тут в лентах ученых на пару статей про новую проблему прогрессивной медицинской науки. Пересадка органов тех, кто умер от вакциноассоциированных осложнений быстрых.

Причиной смерти тут становится тромбоз мозговых синусов.

И вот в распоряжении трансплантологов оказывается здоровый молодой человек, внезапно умерший не от травмы какой-нибудь, не от передоза, а от того, что у людей его возраста и статуса здоровья в принципе не бывает.

Собственно дискуссия и коллизия статей состоит в том, нет ли у него в крови какой-нибудь ерунды, стимулирующей тромбообразование, которая может привести к такому же фатальному исходу реципиента его органов. И если есть, то как уберечься. Врачи делают в итоге вывод, что все ок. Преимущества превосходят риски, есть уже неоднократные успешные случае. Один из которых меня прям потряс.

Вот была девушка – 18 лет. Здоровая как бык. Ей делают вакцину (одну из аденовирусных, если что, но тут разницы нет, запросто на ее месте мог бы быть и мРНК). Она умирает на третий день. Смерть официально признается вакциноассоциированной.

После чего ее разбирают на органы. Причем так как она здоровая – то буквально на все. И единственно что остается от ее жизни – это заслепленное, блин, обсуждение рядом очкариков нужно ли беречься при разборе пациентов в таком случае от разного рода тромботических белков-маркеров в изымаемых органах.

При этом она сначала зарабатывает деньги фарме тем, что для нее – и сотен миллионов молодых здоровых людей – без необходимости вакцину купили. А потом – медцентрам, которые ее органы продали. (Ну не физически печенку продали конечно как на базаре, а оказали сверхдорогую медуслугу, которая не была бы оплачена, если бы не ее печень).

При этом в обоих случаях ее родственникам не полагается ни копейки, ни спасибо, ни прости. Они должны радоваться, что девочка спасла стариков (неких) от смертельного ковида, а затем еще помогла другим страждущим своими органами.

Удивительно конечно, насколько кажущаяся очевидным так называемым “простым людям” мысль про ответственность государств за последствия вакцинации в любой форме (компенсации, страховки, куча вариантов на самом деле сказать тем как они говорят “исчезающе немногочисленным”, кому не повезло, то самое “спасибо и прости”) оказывается отрицаемой этими самыми государствами. Причем на фоне осваиваемых средств это спасибо и прости даже не копейки, а ничего.

Какая то депутатка ЕП выдвинула вроде идею фонда компенсации умершим и пострадавшим – их в Европе регистрируют. Идея естественно и неизбежно умерла. С октября статус бумаги на сайте ЕП не обновлялся”.

Ну, как такое комментировать? Это ведь уже – готовая антиутопия, ничего даже и придумывать не нужно.