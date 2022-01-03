 

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление

03.01.2022, 19:34, Разное
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…о предотвращении ядерной войны.

Лидеры России, США, Китая, Франции и Великобритания выпустили совместное заявление обладающих ядерным оружием стран «о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». Об этом сообщается сайте Кремля.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в заявлении.

Главы пяти государств считают, что «дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявление было подготовлено по российской инициативе. Она отметила, что документ планировали обнародовать к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за ситуации с коронавирусом в США.

Источник: Новая газета



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