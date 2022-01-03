Мнение: Польза от утечки мозгов в Америку, как вычислить туристов и налоговый вычет за спорт

1. Еврейский блогер доказывает в своём видео, что эмиграция наиболее талантливых людей со всего мира в Америку полезна и хороша для всех. Мол, если бы Арнольд Шварценеггер не уехал в США из своей провинциальной Австрии, он не стал бы великим актёром и не подарил бы миру свои великие фильмы. Если бы талантливые учёные и инженеры оставались там, где родились, они бы не совершили выдающихся открытий и изобретений, эти изобретения потом не попали бы в их родные страны, и весь мир был бы в проигрыше:

https://www.youtube.com/watch?v=ryNkEVkSpXc

Действительно, эмиграцию ограничивать нельзя, это бесчеловечно. Люди имеют право переезжать туда, где есть условия для раскрытия их способностей. Свободная миграция талантов между странами способствует быстрому развитию мировой науки и технологий, это доказывает вся мировая история науки и техники. Выигрывает от таких трансграничных перемещений и сфера искусства.

Страна, из которой уезжают таланты, иногда в конечном итоге тоже выигрывает. Во-первых, это бесплатный пиар достижений местной системы образования за рубежом. Во-вторых, это распространение за рубежом местных идей и достижений местной культуры. В-третьих, – если только речь идёт не о странах соцлагеря, – уехавшие часто возвращаются, повысив за рубежом свой профессиональный уровень – с собою они приносят свежие взгляды и ценные компетенции.

С другой стороны, когда из вашей страны массово уезжают таланты, это всё же обидно. Положим, у нас есть все основания гордиться достижениями Игоря Сикорского или Владимира Зворыкина в Америке, ведь они не просто родились в России, но и получили образование и начали здесь свои разработки. Однако при ином, более благоприятном развитии событий, они вполне могли бы добиться тех же успехов, оставшись в России. Если бы не революция, гражданская война и вынужденная массовая эмиграция, наша страна сохранила бы миллионы талантливых людей.

Поэтому можно говорить о том, что есть здоровый уровень утечки мозгов из страны, а есть нездоровый. Первый был в Российской Империи, второй – в СССР (причём из СССР, очевидно, утечка была бы куда больше, если бы не запрет на выезд). Со здоровой эмиграцией бороться не надо, а до нездоровой – не следует доводить.

2. По мнению пользователей Реддита, туристы из разных стран выдают своё происхождение своим внешним видом:

https://lenta.ru/news/2021/12/29/loolz/

Пользователи сети поделились способами, как легко вычислить национальность иностранного туриста по его внешнему виду и поведению. Бросающимися в глаза особенностями они поделились в комментариях к треду на Reddit.

https://www.reddit.com/r/AskEurope/comments/rnbo7v/whats_a_common_way_to_identify_tourists_in_your/

Так, по мнению одного комментатора, сандалии с носками очень любят носить туристы из Северной Европы — в частности немцы. Кроме того, большинство европейцев можно узнать по треккинговым ботинкам и большим рюкзакам.

Австралийцев можно узнать по «расслабленному» виду. «Однажды в Бухаресте мы ждали туристов из Австралии. На экскурсию по городу они пришли в шлепанцах и шортах для серфинга!» — рассказал историю один из пользователей.

Особенность азиатских туристов (из Японии, Кореи или Китая) — ходить большими группами и носить яркую дизайнерскую одежду. Многие пользователи согласились, что даже на экскурсии по горам или ледникам путешественники надевают модную обувь на каблуках и джинсы. При этом китайцев недолюбливают за шум и неопрятность — также они могут без стеснения встать посреди дороги, чтобы что-то сфотографировать.

Путешественники из Великобритании или США надевают слишком мало одежды. «Британцы к тому же часто ходят без рубашки, особенно после пары кружек пива, и как-будто гордятся своими солнечными ожогами», — добавил один юзер. Как заметили комментаторы, англосаксы даже в чужой стране предпочтут стоять в очереди в Макдональдс, нежели сходить в ресторан и попробовать новую кухню. Помимо прочего, американцев выдает громкая речь, поясные сумки и бейсбольные кепки.

Интересно, а чем отличаются российские туристы с точки зрения иностранцев? Старые стереотипы уходят в прошлое: русские уже не так много пьют, как раньше, менее охотно сорят деньгами. Но ведь чем-то наши соотечественники всё же себя выдают?

3. Спортсменов и физкультурников в России дополнительно финансово простимулируют:

https://lenta.ru/news/2021/12/30/money_for_sport/

В 2022 году россияне получили возможность вернуть часть денег, потраченных на спортивные и оздоровительные услуги. Речь идет о социальном налоговом вычете. Соответствующие возможности отражены в Федеральном законе, о чем ранее сообщало Минспорта.

Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо сперва узнать, входит ли их оздоровительное учреждение в специальный перечень Министерства спорта. В свою очередь предпринимателям и компаниям, которые оказывают спортивные и оздоровительные услуги, необходимо будет подать заявку на попадание в этот реестр, дедлайн — 16 октября 2022 года.

Заявление направляется в региональный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта того субъекта, где предприятие осуществляет свою деятельность. Власти субъектов же обязаны в срок до 1 ноября 2022 года сформировать список оздоровительных организаций и направить его в Минспорта, которое уже в срок до 1 декабря должно утвердить федеральный перечень предприятий и разместить его на своем сайте.

Получить вычет можно будет в 2023 году, максимальный размер налоговой льготы составит 15,6 тысячи рублей в год. Для того чтобы получить деньги, необходимо будет предоставить в налоговую службу копию договора и чек на оплату соответствующих услуг.