Военнослужащая ВСУ удалила пост, в котором заявила, что снялась в новогоднем поздравлении Зеленского “по распоряжению”

“Была, есть и буду против Зе. “Друзья” удаляются, ой, как неудобно. Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и было распоряжение, ну что сказать…” – писала Борисовская 1 января.

Она удалила из соцсети почти все публикации, сейчас на странице женщины доступны только два поста – за сентябрь 2020 года и за август 2021-го.

Борисовская писала в соцсети, что ее обвинили в “зраде” и в том, что она своим участием в поздравлении “легализовала целого президента”.

Контекст:

В новогоднем поздравлении 31 декабря 2021 года Зеленский рассказал о достижениях за прошлый год и озвучил планы на 2022 год. Также глава государства заявил о своей главной цели в должности президента, а прошлый – 2021 – год Зеленский назвал особенным в связи с 30-летием независимости Украины.

Участие в новогоднем обращении приняли граждане, отличившиеся важной деятельностью, достижениями и результатами. На съемку пригласили, в частности, пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи эвакуировали ребенка с врожденным пороком сердца, шахтера из Краматорска Евгения Александрова, технолога хлебозавода из Днепра Светлану Кульбаку, строителя моста в Запорожье Александра Ластовяка, учителя физики из Харькова Илью Гельфгата, который подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад.

В съемках также приняли участие танкист Евгений Сидоренко, доброволец Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи), пограничник Эдуард Атрашкевич, первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Иван Винник, старший лейтенант Владимир Соснин, лейтенант Василий Тарасюк (позывной Тайфун), командир фрегата “Гетман Сагайдачный” Алексей Корецкий.

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