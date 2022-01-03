“Хочу эту цыпочку”, “Девушка мечты”. Босая Сальма Хайек оголила на отдыхе пышную грудь

Артистка позирует в кадре босой, сложив ногу на ногу.

“Первый кофе первого понедельника первого месяца нового года”, – подписала под фото 55-летняя актриса.

“Девушка мечты многих мужчин”, – отреагировали на фото поклонники артистки.

“Хочу эту цыпочку”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

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