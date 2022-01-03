Apple снизит вдвое цену очень дорогого монитора

Эксперты обсуждают новую модель премиального монитора, который готовит компания Apple к выходу на рынок. В центре внимания оказалась цена устройства.

Она, по предварительным данным, составит две с половиной тысячи американских долларов. Это дорого, говорят специалисты. Но предшественник-то оценивался в 5000 долларов!

Судя по всему, разработчик закончит создавать новый монитор и успеет представить его публике еще в этом году. Рабочее название устройства – Pro Display XDR. Эксперты полагают, что ради снижения цены производитель пожертвует какими-то техническими качествами. Какими именно, пока неизвестно. Но в дальнейшем это точно станет темой для публичного обсуждения.