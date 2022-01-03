Эксперты рассказали, как сохранить заряд батареи смартфона на сильном морозе

По словам экспертов, когда на улице минус пятнадцать градусов, мало какой аккумулятор в смартфоне может сохранить свою емкость. Скорее всего, он сядет при первом или втором звонке. Но в России-то морозы бывают и побольше.

Именно поэтому пользователям стоило бы запомнить несколько простых правил, выполняя которые, можно хоть немного продлить ресурс аккумулятора.

Прежде всего, на морозе держите аппарат вод верхней одеждой, где все-таки тепло. Сохранить заряд также помогает такая теплоизоляция, как самый обыкновенный чехол. Во время разговора держите смартфон в ладони – так он будет получать тепло от вашего тела. И помните, что замерзание смартфона может привести к тому, что вы, вероятно, не сможете совершить самые важные звонки, когда это действительно будут необходимы.