Мнение: Магическое мышление

Самое плохое, что может случиться с человеком, который интересуется магией, это “магическое мышление”.

Магическое мышление – это вид эгоцентрического мышления, когда человеку кажется, что его мысли, желания и его слова влияют на масштабные процессы. Например, человек радуется, что солнышко вышло и считает, что это потому, что он “загадал” или “попросил” или потому что ему взгрустнулось или наоборот от того, что на душе светло, вот и солнышко тоже возрадовалось.

И война пока не началась, потому что он ее удерживает своими мыслями, а от соседки муж ушел, потому что она отказалась взаймы ему дать, а с ним так нельзя.

Вот это вот все называется в психологии магическим мышлением и это очень печальный дефект, означающий, что с локусом контроля все очень плохо и с самооценкой не лучше.

От любви к магии это мало зависит, это бывает и с принципиальными материалистами тоже.

С русскими людьми это случается даже чаще, чем с европейскими.

Об этом, например, писал академик И.П. Павлов, в своей работе “Об уме вообще, о русском уме в частности”.

“Мне как‑то пришлось исторически исследовать моего предшественника на кафедре физиологии профессора Велланского. Он был, собственно, не физиолог, а контрабандный философ. Я знаю доподлинно от профессора Ростиславова, что в свое время этот Велланский производил чрезвычайный фурор. Его аудитория была всегда целиком набита людьми разных возрастов, сословий и полов. И что же? И от Ростиславова я слышал, что аудитория восторгалась, ничего не понимая, и [у] самого Велланского я нашел жалобу, что слушателей у него много, охотных, страстных, но никто его не понимает. Тогда я поинтересовался прочесть его лекции и убедился, что там и понимать было нечего, до такой степени это была бесплодная натурфилософия. А публика восторгалась.

Вообще у нашей публики есть какое‑то стремление к туманному и темному. Я помню, в каком‑то научном обществе делался интересный доклад. При выходе было много голосов: «Гениально!». А один энтузиаст прямо кричал: «Гениально, гениально, хотя я ничего не понял!». Как будто туманность и есть гениальность. Как это произошло? Откуда взялось такое отношение ко всему непонятному?

Конечно, стремление ума, как деятельной силы ― это есть анализ действительности, кончающийся простым и ясным ее представлением. Это идеал, этим должно гордиться. Но так как то, что досталось уму, есть лишь кроха, песчинка по сравнению

с тем, что осталось неизвестным, то понятно, что у каждого должно быть сопоставление этого небольшого известного и огромного неизвестного. И конечно, всякому человеку надо считаться и с тем и с другим. Нельзя свою жизнь располагать только в

том, что научно установлено, ибо многое еще не установлено. Во многом надо жить по другим основаниям, руководясь инстинктами, привычками и т. д. Все это верно. Но позвольте, ведь это все задний план мысли, наша гордость не незнание, наша гордость в ясности. А неясность, неизвестное ― лишь печальная неизбежность. Учитывать ее надо, но гордиться ею, стремиться к ней, значит переворачивать все вверх дном”.

Хотя Павлов и недоумевает как будто, откуда может взяться любовь ко всему непонятному, с точки зрения психологии это понятно.

Любовь к темноте и хаосу бывает у тех, кто надеются что-то украсть.

Во время беспорядков, бунтов, развалов и бардаков легче присвоить что-то чужое.

И если мир представлять хаотичным, кажется, что велика вероятность что-то лишнее себе урвать.

Если нет никакого порядка и никаких объективных законов, значит каждое субъективное Я может оказаться Творцом Судьбы, не только своей, но и судеб мира.

Поэтому всем эгоцентрикам свойственно магическое мышление.

В то время как Павлов считал чрезмерную склонность к таинственному – чертой русского ума, Рене Генон писал подобное про европейский ум (“Заметки об инициации”), сравнивая его с восточным, не в пользу первого:

“Магия представляет серьезную опасность для людей современного Запада; первой из них является тенденция приписывать чрезмерное значение всему, что носит характер «феноменов», — о чем, кстати, свидетельствует и импульс, данный ими развитию экспериментальных наук; если люди Запада так легко дали соблазнить себя магией и в такой мере заблуждаются относительно ее реального значения, то это потому, что она также является экспериментальной наукой, хотя и отличной, разумеется, от тех, что известны под этим названием университетской науке. … Именно так рассматривается магия во всех восточных цивилизациях; факт ее существования не приходится оспаривать, но она там далеко не в чести, как нередко воображают люди Запада, которые столь охотно приписывают другим свои собственные склонности и концепции”.

И тоже по причине того, что западному мышлению больше свойственен эгоцентризм, чем восточному.

Эгоцентризм взрослого человека – это дефект воспитания личности.

На воспитание и самовоспитание личности влияют ценности и установки социальной группы, в которой проходит воспитание.

Что-то в группе одобряется, что-то не одобряется, и так каждая личность в этой группе получает идеалы и образцы, с которых берет пример, по подобию которых формирует себя.

Для любого общества и для любой семьи, ячейки общества, очень важно, какие ценности становятся неформальными приоритетами.

Формальные приоритеты – это самовранье.

Это когда вы, например, говорите, что стараетесь быть щедрыми, а сами только и думаете, как бы не отдать лишнего.

Из-за этого, например, при разборе писем и при их написании так много акцентов на дисбалансе. Только бы не “покатиться в минус” переживают авторы и комментаторы тоже очень много внимания уделяют вопросу, дисбаланс или не дисбаланс, как мы это видели во вчерашнем письме. Дисбаланс кажется чем-то ужасным, ведь он заставляет “сливаться”. Хотя сливаться заставляет только корона, а она всегда появляется от жадности, от нежелания делиться, от стремления считать себя в центре всего.

Магии все почти хотят учиться от жадности. Точнее не учиться, а владеть. Кажется, что магией можно просто овладеть.

Мерещится, что есть такая ниша, которую другие не замечают, но она есть, пустует и ее можно быстро занять.

И к этой воображаемой “пустующей нише” выстроились сейчас толпы страждующих.

С блокнотиками для записей хочушек с картами желаний, с амулетами и талисманами, с картами Таро.

Последние два года люди словно помешались на магии.

Я писала в рубрику о магии в журнале “Наука и религия” еще 20 лет назад, в другие журналы тоже об этом писала. Мне эта тема всегда казалась сложной и очень интересной, но сегодняшний рост интереса народа к магии выглядит пугающим.

Это похоже на массовое помешательство и индуцированный бред.

Одни люди передают бред другим и все постепенно заражаются этим.

В. Бехтерев описывал многочисленные случаи массового помешательства и возникновения коллективных галлюцинаций.

Эти явления были относительно редки, однако Сеть создала возможность для непрерывной индукции и широкого охвата.

Как на сеансах Кашпировского полные залы впадали в гипнотический транс, только в Сети эти залы во много раз больше.

Сама по себе магия не имеет к этому отношения.

В ней нет ничего такого, что могло бы кому-то повредить, поскольку реальные магические операции не доступны эгоцентрикам.

Магия – это способность влиять на свое поле, а для этого своя фигура должна быть большой, сильной. И все остальные вещи и фигуры в поле должны быть в порядке. И логика этого порядка должна быть понятна.

Вот с какого уровня начинается магия.

Эгоцентрикам вредит не магия, а иллюзия своих магических способностей.

Эта иллюзия приходит на помощь каждый раз, когда желаемое расходится с возможным, а у инфантилов это происходит постоянно.

Уверенность, что Вселенная исполняет желания, я вижу сейчас в каждой новой книге популярной психологии. Это установка постепенно кристаллизуется в сознании людей.

Кроме расстройства психики такая установка ни к чему не приведет.

Но было бы совершенно неверным считать опасной магию.

Опасен эгоцентризм.

Если вы пытаетесь изучать магию, четко понимая, что вы – маленькая песчинка, до которой Вселенной нет дела совсем, социуму нет дела почти, а кругу друзей есть дело постольку поскольку вы им полезны, магия вам не повредит.

Есть даже шанс, что вы что-то почерпнете, чему-то научитесь.

Если вы хорошо понимаете, что это вам нужна Вселенная, а не вы ей, вам нужен социум, а вы ему почти нет, вам нужен круг друзей, а вы ему можете быть полезны, если приложите усилия, то есть если вы реалистично оцениваете свое место и соизмеряете свой масштаб по отношению к другим вещам и фигурам в мире, у вас есть шанс прикоснуться к магии.

Потому что магия начинается не с “таинственного”, о котором говорил выше Павлов, а с очень логичного и ясного, о котором Папюс писал так:

“Экипаж, лошадь, кучер — вот вся философия, вот вся Магия, разумеется, при условии считать этот грубый пример лишь аналогическим типом и при умении наблюдать.

Заметьте себе, что если бы мыслящее существо — кучер — захотел, сидя в экипаже, привести его в движение без посредства лошади, то это бы ему не удалось. Не смейтесь и не называйте меня чудаком, потому что очень многие считают Магию искусством двигать кареты без лошадей или, выражаясь научным языком, воздействовать волей на материю без всякого посредствующего агента”.

Люди сейчас не то что кареты хотят двигать без лошади, планетами хотят вертеть.

Если же вы понимаете, что вы маленький, то есть реалистично оцениваете свои размеры по отношению ко всему в мире, где большинство интересующих вас вещей намного больше вас, вы сможете логично рассудить, чего не хватает, чтобы ваша маленькая и слабенькая воля повлияла на огромную и сильную вещь.

Обычно всего не хватает и наглость даже думать о том, как заставить Вселенную быть у себя на посылках.

Но иногда вы – та самая мышка, которая может махнуть хвостиком и разбить золотое яйцо, или та самая мышка, которая помогла вытянуть Репку, или та самая бабочка, взмах крылышка которой… и так далее.

Правильное место приложения своих сил – вот о чем магия. А сначала правильное расположение своей фигуры в поле.

Но вы не сможете даже примерно начать разбираться в этом, если не примете основное – свои очень маленькие размеры и не обратите взор на подходящие себе вещи, вещи меньше себя, на расстоянии не более вытянутой руки.

Вот их вы можете двигать, перемещать. И если изучение законов психологии и законов поля (магии) вам поможет увидеть, как доступная вам вещь влияет на другие события, вы действительно сможете на что-то влиять.

Но изучение законов происходит не в темноте и не в хаосе, а при свете и с пониманием порядка.

А начинается все с исследования личных границ и с приучения себя действовать и мыслить только внутри своих границ, не отдаляясь от них ни на шаг.

Понятна такая установка, друзья?

Те, кто проходят сейчас курс, удается не вываливаться из границ при чтении материалов о магии?

И небольшие объявления. Уроки на курсе теперь открываются с 0 часов по Москве. Много людей из других часовых поясов, которым не терпится проходить курс прямо с утра.

Чат на курсе сегодня будет с 20 до 21. Один час. Попробуем еще раз, но если многим опять будет сложно читать из-за количества сообщений и будут жалобы на это, чата на этом курсе больше не будет. В следующий курс может быть, если площадка улучшит функционал.