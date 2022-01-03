Из-за снежного бурана в Белом доме сорвался брифинг

Мощный снегопад начался в Вашингтоне впервые за нынешнюю зиму, он успел стать причиной отмены мероприятия.

Крупные хлопья падают практически в безветренную погоду, покрывая землю толстым слоем снега, снегом также засыпало все деревья, передает РИА «Новости».

Синоптики обещают минусовые показатели ночью еще несколько дней. Хотя в этом сезоне столбик термометра редко опускался ниже нуля. Национальное бюро погоды при этом предупреждает автомобилистов о снежном буране, ожидая, что до конца дня понедельника может выпасть до 30 см осадков.

В столичном округе Колумбия из-за снегопада закрыты офисы федеральных организаций, на работе остаются только сотрудники экстренных служб. Временно не работают школы. Даже в Белом доме из-за бурана отменили брифинг.

В Москве же синоптики предупредили о резком потеплении.