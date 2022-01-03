 

В Мексике заявили о готовности предоставить убежище Ассанжу

03.01.2022, 19:16, Новости дня
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в очередной раз предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится под стражей в Великобритании, и которого передут в США.

«Мы готовы предложить убежище Ассанжу. Мы считаем, что правительство США должно действовать гуманистически. Ассанж болен, и было бы проявлением солидарности, братства –позволить ему получить убежище в стране, в которой Ассанж решит жить, в том числе и в Мексике», – сказал политик в ходе пресс-конференции, опубликованной на канале правительства в YouTube, передает РИА «Новости».

Год назад политик просил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона 10 декабря одобрил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд. При этом Ассанж остается под стражей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы. 



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