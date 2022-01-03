От роковых «кошачьих глаз» до ярких персиковых румян: мейкап-тенденции минувших десятилетий, которые будут популярны в 2022 году

В каждом десятилетии были свои тренды, по которым и можно отследить моду минувших лет. Мы собрали все тенденции прошлого века, которые вновь станут актуальными в 2022 году. Модницам точно стоит взять их на вооружение.

1950-е: красные губы, густые ресницы, «толстые» брови

Эта эпоха принесла популярность таким красавицам, как Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Грейс Келли. Если вы посмотрите на снимки этих звезд тех лет, то увидите, насколько был гламурным их макияж. Сочные алые губы, прорисованные карандашом «толстые» брови, взгляд с поволокой за счет использования подводки. Кстати, подводку наносили в несколько слоев, достаточно густо.

Сегодня такой макияж визажисты называют классическим. Он вновь возвращается в моду и точно свидетельствует о хорошем вкусе. Возьмите его себе на заметку, когда будете собираться на светское мероприятие. И не забудьте дополнить макияж изысканным элегантным платьем, сделав акцент на женственности.

1960-е: «кошачьи глаза» и бронзовые щеки

В шестидесятые годы прошлого века появился макияж «кошачьи глаза». Суть заключается в том, чтобы провести стрелку не только по линии роста ресниц, немного выйдя за внешние уголки глаз, но еще и нарисовать линию в складках век. Визуально глаза становятся больше благодаря такому мейкапу. Можно также воспользоваться темными тенями для век, чтобы сделать взгляд более драматичным.

Плюс в шестидесятые годы девушки стали активно пользоваться румянами. Они наносили их на скулы и растушевывали. Вот такая же тенденция наблюдается и сейчас, только чаще всего для этих целей используют бронзатор. Благодаря ему можно подчеркнуть скулы и смоделировать овал лица. Не забывайте хорошенько растушевывать косметическое средство. Наносите его по линии скул, можно чуть-чуть пониже.

1970-е: яркие персиковые и малиновые румяна

В это десятилетие знаменитости стали постепенно отходить от гламурного макияжа. В моду начали входить более яркие цвета.

Это касается и теней для век насыщенных оттенков (например, синих или зеленых), а также персиковых и малиновых румян. Девушка с «горящими» щечками — это был последний писк моды, поэтому у любой уважающей себя дамы в сумочке можно было найти румяна.

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Сейчас румяна также являются обязательным элементом для создания стильного макияжа. Но с ними нельзя перебарщивать, чтобы не выглядеть, как Марфушенька из детской сказки.

1980-е: яркий, красочный и «электрический» макияж

«Электрический» потому, что в моду вошли блестки, перламутр. Девушки сверкали, как наряженные елки. Яркие тени для глаз, розовые щеки, помады насыщенных оттенков, а еще наблюдалось обилие тональной основы и пудры. Модницы хотели выглядеть куколками. У них это получалось, но по нынешним временам это можно немного посчитать перебором.

Данный макияж можно и нужно перенимать, но при условии, что не будет много тональной основы или пудры. Перламутр в тенях для век и блеске для губ допускается, но нужно избегать смешения множества оттенков, чтобы мейкап не получился безвкусным и не напоминал макияж буфетчицы.

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Образ в стиле восьмидесятых можно дополнить прической из копны кудряшек. Подобные прически опять в моде, но только для тех, у кого волосы вьющиеся от природы. При наличии ровных локонов останавливайте выбор на многослойных стрижках, каре, бобе и т. д.

1990-е: смоки-айс и матовая помада

В этом десятилетии стали намечаться те тенденции, которые уже долгие годы остаются актуальными. Например, макияж смоки-айс, то есть дымчатые глаза. Достигается он за счет использования темных теней для век и их активной растушевки вокруг глаз.

Можно использовать тени для век разных оттенков: где-то темнее, где-то светлее. Кстати, такой макияж стал визитной карточкой поп-принцессы Бритни Спирс, которая была невероятно популярной в девяностые годы. Если вы посмотрите на нее сегодня, то увидите, что она по-прежнему является поклонницей смоки-айс.

Второй тренд девяностых — это матовая помада. Чтобы губы выглядели более пухлыми и объемными, иногда контуры обводили карандашом.

Сейчас такой макияж снова в тренде. Однако следует учитывать, что матовая помада сама по себе уже не в моде. Если вы будете такую использовать, тогда обязательно наносите сверху блеск, чтобы губы выглядели более влажными и сочными.

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Все дело в том, что матовая помада смотрится стильно на фотографиях. Однако в реальной жизни она очень быстро пересушивает губы, из-за чего получаются некрасивые складки. Вот этого нельзя допускать, поэтому в арсенале всегда должен быть блеск.

Вместо заключения

Каждое десятилетие оставило свои уникальные и неповторимые тенденции. Все варианты макияжа по-своему прекрасны. Они помогают подчеркнуть индивидуальность, скрыть недостатки и выделить достоинства. В то же время нужно помнить, что естественная красота набирает обороты. Не нужно стремиться к тому, чтобы выглядеть безупречно. В натуральности есть своя изюминка. Если у вас неидеально ровный нос или недостаточно большие или выразительные глаза, то не следует комплексовать по этому поводу, ведь каждая девушка уникальна и самобытна.

В обычной жизни в качестве дневного макияжа следует использовать по минимуму косметики. Сейчас в тренде «макияж без макияжа», когда нужно накраситься таким образом, чтобы никто этого не заметил.

Если же предстоит выход в свет или фотосессия, тогда за основу можно взять один из вариантов, предложенных выше, но обязательно добавить что-то свое, что будет выделять вас из числа других девушек. Помните о том, что макияж должен лишь подчеркивать вашу индивидуальность, а не скрывать и маскировать ее.