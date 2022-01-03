Подчеркнутые скулы, мужской костюм и загадочный взгляд: в чем секрет бессмертного стиля Марлен Дитрих

27 декабря минувшего года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарной звезды Голливуда и одной из самых загадочных и раскрепощенных актрис своего времени. Марлен Дитрих называют королевой эпатажа и поистине роковой женщиной XX века. Образ холодной блондинки с алыми губами и неизменной сигаретой в руках по-прежнему заставляет трепетать мужские сердца.

Она отличалась удивительной красотой, была поистине экзотической и манящей. На экране наряды этой самой высокооплачиваемой актрисы своего времени были диковинными, украшенными бисерной вышивкой, включающими вуали, цилиндры и фраки. В реальной жизни Дитрих часто носила удобные мужские костюмы. Она была первой из голливудских актрис, решившейся показаться на публике в брюках.

Она проделала непростой путь от гадкого утенка до поистине прекрасного лебедя. Результатом ее долгой работы над собой стали ошеломительная слава, любовь и восхищение миллионов зрителей. Имя Марлен Дитрих стало образцом женственности и безупречного стиля.

Ее путь к успеху

Она танцевала в музыкальных театрах, посещала актерскую школу и уроки вокала, играла в небольших спектаклях и снималась в кино в эпизодических ролях. Первый большой успех пришел к ней после исполнения роли танцовщицы кабаре в фильме «Голубой ангел», открывшей ей в 1930 году двери в Голливуд.

Работа над стилем

Образ роковой женщины был для нее придуман режиссером Джозефом фон Штернбергом – именно он научил молодую актрису, как правильно позировать для фотографов и вести себя в кадре. Он заставил ее похудеть и осветлить волосы. В результате упорной работы парикмахеров, стилистов и дизайнеров миру явилась новая Марлен Дитрих.

Икона стиля

Теперь у нее была идеально уложенная белокурая шевелюра. Ослепительное сияние всему ее облику придавало золото на волосах – дизайнеры посыпали ее прическу золотой пылью. Она выщипывала брови в неестественно тонкую ниточку и дорисовывала их форму при помощи карандаша. Магнетизм ее взгляду придавали серые тени и тщательно накрашенные ресницы. Марлен красила только верхние, считая, что тушь на нижних ресницах придаст излишнюю затененность лицу. Известно, что режиссер Штернберг посоветовал Дитрих удалить четыре зуба. Этим удалось подкорректировать овал лица, подчеркнув высокие скулы. Участием в “Шанхайском экспрессе” и “Белокурой Венере” актрисе была обеспечена всемирная слава. Ее утонченное лицо с безупречной кожей, томным взглядом и ярко-алой помадой стало символом довоенной эпохи.

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Сенсация: андрогинный стиль

Самой известной чертой стиля Дитрих является ее любовь к мужской одежде. Ее появление на экране в мужском костюме вызвало восторг у женщин и бурю негодования у мужчин. Она стала появляться в брюках не только на экране, но и в повседневности, чем перевернула традиционные представления о женственности.

Несмотря на то что женские брюки были изобретением Коко Шанель, настоящую популярность они получили лишь с подачи Марлен. Она призналась:

Мои ноги не так уж красивы, просто я знаю, что с ними делать.

Широкие брюки свободного кроя делали ее ноги длиннее, а походку – раскованнее. Они вошли в историю моды как “брюки в стиле Марлен Дитрих”. Актриса носила мужские костюмы-тройки, создавая четкий андрогинный образ, произведший настоящую революцию и переопределивший женскую моду. Хотя Дитрих великолепно смотрится в роскошных шелковых платьях, украшенных шлейфом, она дополняла свой образ деталями мужского гардероба (мужскими цилиндрами, галстуками, позировала с мундштуком в руках), которые притягивали к ней внимание и вызывали горячие споры. Созданный ею стиль роковой женщины, объединивший элегантность с пикантной сексуальностью, стал настоящей сенсацией.

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Ее предпочтения

О ее требовательности к стилю ходили просто невероятные слухи. Известно, что Дитрих могла часами выбирать вуаль или шляпку, а на примерке платьев выдерживала, стоя на ногах почти без движения, более восьми часов.

Знаменитость с особенным трепетом относилась к деталям: перчатки для нее шились по специальному слепку ее рук, а обувь делалась по индивидуальному заказу. Актриса предпочитала обувь исключительно закрытую, считая, что отрытые пальцы вульгарны. Марлен носила юбки-карандаши, роскошные облегающие платья в пол, украшенные глубоким разрезом и шлейфом, шелковистые блузки, создавая изысканные образы, источающие поистине голливудский гламур.

Она очень любила меха, часто появлялась на публике в меховых накидках и горжетках. Меховые изделия были частью ее униформы. Ничего нет более гламурного, чем мех, считала Марлен Дитрих. Интересно то, что она никогда не надевала изделия из шиншиллы. Актриса считала, что этот мех подходит для женщин в возрасте.

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Легенда стиля завершала свой образ роскошным головным убором. Это могли быть шляпа или шляпка, клош, цилиндр или берет от известных дизайнеров.

О секретах ее красоты

У нее была безупречно чистая кожа, макияж Марлен наносила с большой умеренностью. Она регулярно делала массаж лица и предпочитала маски собственного приготовления. Ее излюбленный крем «Лебяжий пух», благодаря которому кожа актрисы долго оставалась не тронутой морщинами, состоял из яичного белка, жирной сметаны, лимонного сока, водки и глицерина.

Известно, что Дитрих поддерживала форму при помощи жесткой диеты: стремительно сбросив однажды пятнадцать килограммов, она в течение всей жизни ограничивала себя в калориях и углеводах. Актриса придерживалась умеренного, сбалансированного рациона, состоящего в основном из вареных яиц, мыса и рыбы на гриле, а также овощей.

Сегодня женщины всего мира продолжают подражать Марлен. Заимствованные у нее привычки и особенности стиля добавляют им элегантности и гламура и помогают выделиться из толпы.