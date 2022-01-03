Алиментщикам, покинувшим Россию, аннулируют загранпаспорта

В Госдуме придумали новый способ борьбы с уклоняющимися от уплаты алиментов – их лишат возможности путешествовать по миру, аннулировав их заграничные паспорта.

Автор инициативы, депутат Оксана Пушкина, пояснила, что нынешних мер недостаточно.

«Применяемые сейчас методы борьбы с уклонением от уплаты алиментов, в том числе запрет на выезд за рубеж, работает только на территории нашей страны. Но что делать, если гражданин, будучи в стране, алименты платил, и потому законных оснований ограничивать его в праве выезда не было, а уехав — перестал? Запрещать ему выезд после этого бессмысленно, он уже там!» – сказала она.

Выход, по мнению депутатов, возможен такой же, какой был найден в случае с Эдвардом Сноуденом, бежавшим из США. К моменту, когда он оказался в капсульном отеле московского аэропорта «Шереметьево», Госдеп США аннулировал его паспорт, внеся его в базу недействительных, и в итоге экс-разведчик не смог продолжить путь в Южную Америку.

«По недействительному паспорту вас не посадят ни на один самолёт и ни одну границу вы не пересечёте, – пояснила Пушкина, комментируя предлагаемые нововведения, – В итоге у такого гражданина останется один путь — урегулировать финансовые претензии».

В комитете Госдумы по семейной политике специально подчеркнули, что аннулирование загранпаспорта — это не лишение гражданства РФ (запрещённое Конституцией), это исключительно технический момент.

«Паспорт может прийти в негодность, он может быть утерян, у него может истечь срок действия — да масса причин, по которым его больше не может использовать лицо, которому его выдали. В результате управления базой таких паспортов государство сохраняет контроль над своим гражданином даже после выезда в капстраны. Так что никаких законов нарушать не надо, всё решается в рабочем порядке».

Предложением заинтересовались и в Минобороны. Там планируют изучить этот опыт и в случае признания его удачным применить в борьбе с уклонистами.

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