Мнение: Зачем Байден позвонил Зеленскому?
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Президент США позвонил президенту Украины. Байден и Зеленский поговорили про предстоящие переговоры России и США.
На сайте Белого дома появилось сообщение: «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину».
Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя».
Что это означает в переводе с дипломатического на обычный язык? Что Байден позвонил Зеленскому, чтобы успокоить президента Украины, что Вашингтон не собираются договариваться с Москвой о судьбе Украины за спиной Украины? Так это и так очевидно. Судьба суверенной Украины – это внутреннее дело самой Украины.
Или звонок Байдена Зеленскому – это продолжение накручивания Украины и всего мира, что Москва планирует напасть на Украину, но нападение откладывается исключительно благодаря титаническим усилиям всего мира и лично Байдена?
Фотографии Байдена и Зеленского отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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