Она не позволит! – Личное мнение

Ведущая публичной трансляции Ольга Орлова решительно заявила, что не позволит Омарову обижать свою соведущую Ксюнделя.

Встала сморщенными мандаринками горой за подругу. Ну, или кучкой, учтывая невысокий рост сморщенной Оли:



Фото: Соцсети

«Я никогда не позволю незаслуженно лить грязь на мою подругу!»

Я не совсем понимаю механизм этого «не позволю» — разве Курбану не похрен? — но зато мы с вами можем поговорить про «незаслуженную грязь» на подругу Ольги.

Скажу честно и откровенно — я не просто понятия не имею, была ли измена на самом деле, но и знать не хочу.

Почему я не хочу знать про измену? Да потому, что сразу, едва слышу про это, в голове рисуется лицо Ксюнделя, занимающегося утехами-местью.

Зрелище это меня пугает. Давайте лучше про то, что и чего заслуживает.

Орлова заявила, что на Ксюнделя льётся грязь незаслуженно. Я лично в измене особой грязи не вижу, да и не факт, что она была. Но что значит «незаслуженно», вы меня простите?

Серьёзно? Вот прям совсем уж положа руку на сердце, кто-то может сказать, что Ксюнлдель не заслужил происходящее с ней?

Мы все имеем то, что заслуживаем. Все наши беды — результат нашей жизни, нашего отношения к людям, нашего выбора.

Ну, например, есть у меня подруга — живёт с мужем 10 лет, не бухает, не шляется, к детям новых пап не приводит.

Вот если бы её Олег стал орать про её измены, это бы было незаслуженно. Но он и не орёт!

Логично?

Ещё раз — моё глубочайшее убеждение — мы все имеет то, что заслуживаем нашим образом жизни.

Ни в коем случае не говорю, что Курбан — святой. Но извините, а кто связался с ним? Кто выбрал его в мужья? Кто орал, что он — идеальный мужчина, бизнесмен, опора и женское счастье?

Я это говорила? Вы? Нет. Мы все ржали, понимая, кто такой этот Курбан.

Омарова выбрала себе сама Ксения, посчитав, что он её достоин. Взяла его фамилию. Привела его в дом к ребёнку. Завела ему даже кота. Свадьбу, вон, помню весёлую играли на доме 2.

Потом Ксюнделю говорили её же подруги, что муж гуляет. Ксюндель в ответ орала, что виноваты московские давалки, а не муж.

Есть такая народная мудрость: муж-жена — одна сатана. И вот я её полностью разделяю.

Так что баба Оля Орлова зря надрывается про незаслуженную грязь — напротив, удивительно было, что полгода после развода всё было тихо, а не как обычно это на Доме 2.

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Теперь — прорвало. Вполне ожидаемо и вполне, на мой взгляд, заслуженно.

А как считаете вы?

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