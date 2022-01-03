 

Эксперты назвали пять «суперпродуктов» для укрепления иммунной системы

03.01.2022, 18:52, Разное
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Эксперты назвали пять «Суперпродуктов», употребление которых на регулярной основе поможет укрепить иммунную систему. Благодаря этому организм сможет быстрее справляться с различными простудными заболеваниями и инфекциями.
На первом месте оказались цитрусовые, которые богаты витамином С. Последний увеличивает количество белых кровяных телец, которые борются с инфекциями и заболеваниями. Второе место досталось брокколи. Овощ насыщает организм витаминами А, Е, С, клетчаткой и антиоксидантами. Чтобы сохранить больше полезных веществ, брокколи не следует долго варить. Лучшим вариантом станет приготовление овощей на пару.

Тройку лидеров замыкает чеснок, который богат соединениями серы и аллицином. При регулярном употреблении овоща снижаются риски простудных недугов, а при заболевании – уменьшаются симптомы. Также чеснок способен сохранять аппетит.

Четвертое и пятое места отведены имбирю и мясе курицы. Первый богат гингеролом, обладающим противовоспалительными свойствами. Напиток из корня облегчает боль в горле и является идеальным средством от тошноты и укачивания. Второй «суперпродукт» лучше всего использовать в виде бульона, который насыщает организм витамином В6. Также пользу принесет белок в составе мяса, так как помогает организму быстрее бороться с недугами.

Источник: www.medikforum.ru



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