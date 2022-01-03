Эксперт назвал причины проблем с мотором на морозе

Эксперт Павел Сидоров назвал причины, из-за которых мотор автомобиля не заводится на морозе. По его словам, лучшим решением станет своевременная профилактика.

Первой причиной может быть плохой аккумулятор. Из-за понижения температуры воздуха его эффективность снижается, поэтому предотвратить проблему в самый неподходящий момент поможет приобретение нового аккумулятора перед наступлением холодов. Зачастую замену батареи осуществляют спустя 5-10 лет эксплуатации.

Следующей причиной может быть плохое моторное масло, которое при морозе загустевает, затрудняя вращение коленвала. Чтобы избежать проблем, следует использовать качественный продукт, который рекомендует производитель автомобиля. Проблемы могут возникнуть и из-за некачественного топлива, в том числе и дизельного, в котором отсутствуют присадки, не позволяющие ему кристаллизироваться.

Если же водитель столкнулся с ситуацией, когда не получается завести автомобиль, необходимо выполнить несколько рекомендаций эксперта. Павел Сидоров предлагает зарядить аккумулятор в теплом помещении, сняв его с транспортного средства. Категорически запрещено нагревать батарею любыми источниками тепла.

Можно попробовать включить фары на 15-30 секунд, после чего провернуть ключ зажигания. Если не получится запустить мотор, процедуру можно повторить спустя пару минут, однако последующие попытки уже не принесут результата, так как аккумулятор полностью разрядится.

В таком случае можно воспользоваться пуско-зарядными устройствами. Что касается практики прикуривания машины, то эксперт называет ее небезопасной, особенно, если аккумулятор полностью сел. В таком случае существует риск выхода из строя электронных систем.

При выявлении проблемы с маслом автомобиль лучше не заводить, а переместить его в теплое место и произвести замену. Аналогично стоит поступить и при использовании некачественного топлива.

Источник: 1prime.ru